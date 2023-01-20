Названы самые распространённые жалобы женщин на нарушение прав в Москве
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что в прошлом году 80% обращений было получено именно от женщин.
Женщин, судя по обращениям прошлого года, чаще всего волнует вопрос устройства детей в сады, уплата алиментов при разводе, а также женское здоровье и проблемы, связанные с насилием, заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в пресс-центре НСН.
«По итогам прошлого года я получила 5200 обращений. Если посмотреть, кто обращался, 80% - женщины, в том числе и по защите прав мужчин. Какие обращения, исключая частичную мобилизацию (заняла третье место), были самыми распространёнными в прошлом году: 537 обращений по вопросам образования. Женщины хотят как можно быстрее выйти на работу. Женщина хочет самореализоваться. И большая проблема – детские сады, этот вопрос остается в повестке – 277 обращений по устройству детей в детский сад. Это связано с правами женщин. Важная тема – уплата алиментов на ребенка, такие обращения тоже часто поступают из-за большого числа разводов. По теме женского здоровья тоже поступает большое число обращений. Также мы занимаемся вопросами защиты женщин от любых форм насилия. Это очень важно направление», - рассказала она.
Правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 гг. Ее ключевыми целями являются соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности жительниц нашей страны, а также профилактика женского неблагополучия.
При высоком уровне образования и занятости российских женщин практически не меняется разрыв в заработной плате женщин и мужчин: он по-прежнему сохраняется на высоком уровне в 28%.
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