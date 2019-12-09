Названы самые популярные в России породы кошек

Любимой породой кошек у россиян в 2019 году оказался мейн-кун. Как пишет АГН Москва, об этом заявила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко. Она напомнила, что это очень большая порода, а для русского человека — что большое, то и красивое.

Кроме того, в списке любимчиков россиян также оказалась экзотическая порода — ориенталы. Кроме того, как пишет РИА ФАН, по-прежнему популярными остаются британские короткошёрстные. При этом, по словам Шевченко, среди наших соотечественников растёт интерес и к новым породам. В частности, полидакты – кошки с пятью-шестью пальцами, а также манчкины – коты с короткими лапками, пишет ФедералПресс.

Между тем, в августе в результате опроса, проведенного Mail.ru, выяснилось, что чаще всего жители России заводят беспородных питомцев, на втором месте британские кошки, а на третьем — шотландские.