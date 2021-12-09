Названы самые коррупционные сферы деятельности в России

Финансово-кредитная cфера в России является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС.

Подготовлены поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами

По словам главы ГУЭБиПК, согласно анализу правоприменительной практики и статистическим данным по видам экономической деятельности, в число самых коррумпированных входят также сферы освоения бюджетных средств, потребительского рынка, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, деятельность органов власти и управления.

«Одним из главных стимулов, побуждающих к совершению преступлений коррупционной направленности, является возможность получения финансовой, имущественной выгоды или каких-либо преференций», — объяснил Курносенко.

Генерал-лейтенант добавил, что во всех перечисленных сферах и отраслях вращаются значительные суммы, прежде всего средства государства, и всегда найдутся желающие присвоить часть денег.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Коррупция В РоссииМВД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры