Названы самые коррупционные сферы деятельности в России
Финансово-кредитная cфера в России является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС.
По словам главы ГУЭБиПК, согласно анализу правоприменительной практики и статистическим данным по видам экономической деятельности, в число самых коррумпированных входят также сферы освоения бюджетных средств, потребительского рынка, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, деятельность органов власти и управления.
«Одним из главных стимулов, побуждающих к совершению преступлений коррупционной направленности, является возможность получения финансовой, имущественной выгоды или каких-либо преференций», — объяснил Курносенко.
Генерал-лейтенант добавил, что во всех перечисленных сферах и отраслях вращаются значительные суммы, прежде всего средства государства, и всегда найдутся желающие присвоить часть денег.
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