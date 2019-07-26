Названы самые комариные места Подмосковья
26 июля20:41
По данным территориального управления Роспотребнадзора, количество кровососущих, которые за двадцать минут могут напасть на одного человека, в период активности по Московской области варьируется от 23 до 230 особей, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
При этом самое большое количество комаров зафиксировано в Павловском Посаде (230 штук на одном человеке), второе место занимает Ногинск (196 штук).
Для защиты от насекомых в Роспотребнадзоре рекомендуют носить закрытую одежду и использовать отпугивающие репелленты.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роспотребнадзор
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