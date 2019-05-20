Названы самые хамские города России

Назван список городов, в которых хамское поведение встречается чаще всего. Исследование, которое провело маркетинговое агентство ZOOM MARKET, развернулось в 27 городах России, сообщают Известия.

Результаты были получены методом личного интервью, в котором приняли участие 3240 респондентов.

Сообщается, что рейтинг самых хамских городов России возглавили Пермь, Челябинск и Саратов. Далее за тройкой лидеров следует Москва. На пятом месте оказался Брянск. Также в десятку лидеров также вошли Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар, сообщает Ura.ru.

Коммерческий директор агентства ZOOM MARKET Андрей Штыров пояснил, что чаще всего хамское отношение встречается в магазинах и на рынках. Эти общественные места в интервью указали 38% респондентов. Еще 23% указали на места общественного питания. Также хамство встречается на улице (19%), в транспорте (16%), а также в муниципальных учреждениях (4%).

