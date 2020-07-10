Названы самые дешёвые направления для поездки на поезде по России
Самые дешёвые железнодорожные билеты для россиян, планирующих поездку в июле из Москвы, доступны в соседние регионы. Как сообщает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, поездка в Тверь обойдётся минимум в 350 рублей, билеты до Смоленска стоят от 420 рублей, до Калуги — 490 рублей, до Брянска — от 520 рублей.
Как выяснилось, стоимость билетов на поезд из Москвы до Санкт-Петербурга начинается от 585 рублей в одну сторону, до Ярославля — от 650 рублей. Самые дешёвые билеты для поездок по железной дороге из северной столицы - до Москвы, Твери, Костромы, Ярославля и Пскова, они стоят от 600-1100 рублей за билет.
Между тем, в некоторых регионах эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса по-прежнему остаётся непростой. Например, в Санкт-Петербурге в последние дни растёт показатель ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Существенного спада пока нет в Нижегородской области.
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