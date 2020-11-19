Названы регионы с самым сильным давлением силовиков на предпринимателей

За первый год работы АНО «Платформа ЗаБизнес.РФ» несколько тысяч обращений поступило на действия правоохранительных структур из 75 регионов страны. Генеральный директор Элина Сидоренко цифрового сервиса отметила, что соответствующие жалобы направлены в МВД, в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет и в ФСБ.

К наиболее пострадавшим от силового давления сферам бизнеса относятся оптовая и розничная торговля, строительство, ремонт авто/мототехники. Как правило, юридические лица обвиняются в мошенничестве, неуплате налогов, повреждении чужого имущества.

Наибольшее количество обращений о фактах силового давления на предпринимателей поступило из Москвы. Далее следуют Краснодарский край, Московская область, Санкт- Петербург, Челябинская область, Ставропольский край и Ростовская область.

К субъектам с «нулевыми» показателями обращений относятся: Псковская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика.

Элина Сидоренко также рассказала, что 40% подобных дел составили мошенничества.

«По-прежнему высоким остается процент уголовных дел, возбужденных по фактам присвоения и растраты, уклонения от уплаты налогов/сборов с организации, незаконному предпринимательству. Многие уголовные дела возбуждаются вследствие вовлечения правоохранительных органов в разрешение гражданско-правовых и иных споров между конкурирующими субъектами», – уточнила она.

В настоящее время обсуждается дальнейшее развитие функционала цифрового сервиса. Одним из важных решений в этом направлении могло бы стать добавление в механизм работы «Платформы» новых ведомств. «Мы получаем много жалоб на нарушения в результате оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, поэтому предлагаем добавить в функционал работы платформы Федеральную таможенную службу», - заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

Реакция от правоохранительных органов на обращения говорит в пользу эффективности «Платформы». За год 599 предпринимателей получили ответы на свои заявки. В настоящее время на «Платформе» с момента ее запуска зарегистрировано 2260 пользователей, подано 1377 обращений. «Я полагаю, самое важное, во-первых, чтобы бизнес поверил в действенность этого проекта, а во-вторых, чтобы платформа обеспечила быстрое решение каждой проблемы», - сказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

