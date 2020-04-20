Названы регионы РФ с самым большим притоком населения

Население России в 2017-2019 годах сократилось на 0,04%, или 55,8 тысячи человек, свидетельствуют данные Росстата. Согласно статистике, в 24 российских регионах численность населения выросла за указанный период, в 59 — уменьшилась за счёт естественной и миграционной убыли, сообщает РИА Новости.

В топ-10 по приросту населения вошли Ингушетия (+5,5%), Севастополь (+4,8%), Ленинградская область (+4,7%), Чеченская республика (+4,5%), Тюменская область (+4%), Московская область (+3,6%), республика Тыва (+2,8%), Калининградская область (+2,7%), Москва (+2,4%) и Дагестан (+2,3%).

Самая существенная убыль населения в 2017-2019 годах зафиксирована в Магаданской области (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%), республике Коми (-3,5%), Курганской и Тамбовской областях (-3,2%).

Росстат отмечает сложную демографическую ситуацию в России в последние годы. Она вызвана естественной убылью населения, которая не компенсируется полностью за счёт миграционного притока.

