Названы регионы РФ с самой высокой смертностью и рождаемостью
Самые высокие показатели смертности в России в первой половине 2020 года зафиксированы в мегаполисах, а также в Псковской, Тверской, Тульской, Новгородской и Владимирской областях. Такие данные со ссылкой на подсчёты Росстата приводит «Российская газета».
Низкий уровень смертности наряду с высоким уровнем рождаемости зафиксирован в Чечне, Ненецком автономном округе, республиках Тыва, Ингушетия и Дагестан, отмечается в материале.
Статистика показывает, что в большинстве регионов страны наблюдается тенденция на снижение рождаемости. Меньше всего детей в первом полугодии родилось в Тульской, Владимирской, Ленинградской и Смоленской областях, а также в Мордовии.
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