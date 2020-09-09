Названы регионы РФ с самой высокой смертностью и рождаемостью

Самые высокие показатели смертности в России в первой половине 2020 года зафиксированы в мегаполисах, а также в Псковской, Тверской, Тульской, Новгородской и Владимирской областях. Такие данные со ссылкой на подсчёты Росстата приводит «Российская газета».

Низкий уровень смертности наряду с высоким уровнем рождаемости зафиксирован в Чечне, Ненецком автономном округе, республиках Тыва, Ингушетия и Дагестан, отмечается в материале.

Статистика показывает, что в большинстве регионов страны наблюдается тенденция на снижение рождаемости. Меньше всего детей в первом полугодии родилось в Тульской, Владимирской, Ленинградской и Смоленской областях, а также в Мордовии.

