Названы регионы, где чиновникам живётся лучше и хуже всего

Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует среди субъектов Российской Федерации по заработной плате чиновников. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики, которая провела соответствующее исследование. Меньше всех «служилые люди» получают в Псковской области, отмечает Ura.ru.

На Ямале денежное довольстве в органах местного самоуправления выше всех в стране как в абсолютных значениях, так и в сравнении со средней зарплатой по региону. Они в среднем получают 133 тысячи рублей в месяц. Это примерно на треть выше средней зарплаты сотрудников организаций в регионе (102 тысячи рублей).

На втором месте идёт Ханты-Мансийский автономный округ. Муниципальные служащие в среднем зарабатывают там 97,5 тысяч рублей - на 21 тысячу рублей больше, чем в среднем по Югре. Как уточняет RT, в тройку лидеров по абсолютным зарплатам местных чиновников входит также Чукотка — 93,8 тысяч рублей.

Самыми «бедными» чиновниками оказались муниципальные служащие Псковской области, там их средний оклад составляет 18 тысяч рублей в месяц. В Москве средняя зарплата их коллег равна 91,4 тысяч рублей. Это на 13% меньше, чем средняя в столице (105 тысяч). В Санкт-Петербурге уровень зарплат местных госслужащих уступает Москве почти вдвое — 56 тысяч рублей (на 20,6% меньше, чем средняя зарплата в северной столице).

