Названы причины обысков у экс-главы «Интеко»

Обыски у бывшего руководителя компании «Интеко» Олега Солощанского проводятся в рамках уголовного дела о сокрытии имущества от налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В квартиру бизнесмена в Гранатном переулке наведались представители Следственного комитета и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному округу Москвы.

Ранее источник из окружения топ-менеджера привёл слова самого Солощанского, который успел рассказать, что к нему в дверь ломятся люди с оружием – 15 – 20 человек. После этого на связь он перестал выходить.

«Интеко» — российская девелоперская группа компаний полного цикла. В ее структурах Солощанский работал с 2001 года. Основала её супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. При ней Солощанский занимал пост вице-президента по строительству. После он стал президентом «Интеко», ушёл из компании в 2017 году.

