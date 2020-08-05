Названы причины обысков у экс-главы «Интеко»
Обыски у бывшего руководителя компании «Интеко» Олега Солощанского проводятся в рамках уголовного дела о сокрытии имущества от налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В квартиру бизнесмена в Гранатном переулке наведались представители Следственного комитета и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному округу Москвы.
Ранее источник из окружения топ-менеджера привёл слова самого Солощанского, который успел рассказать, что к нему в дверь ломятся люди с оружием – 15 – 20 человек. После этого на связь он перестал выходить.
«Интеко» — российская девелоперская группа компаний полного цикла. В ее структурах Солощанский работал с 2001 года. Основала её супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. При ней Солощанский занимал пост вице-президента по строительству. После он стал президентом «Интеко», ушёл из компании в 2017 году.
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