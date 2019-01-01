Названы популярные города для летнего отдыха в Европе

Самыми популярными европейским направлениями у авиапутешественников, летящих из Москвы и Санкт-Петербурга, стали Тиват и Бургас, на третьем месте - Барселона. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Около 9% от всех проданных билетов приходится именно на эти направления. Средний чек на авиабилеты из России в Европу по сравнению с 2018 годом практически не изменился: 24,2 тысячи рублей вместо 24-х.