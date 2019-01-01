Общество

Названы популярные города для летнего отдыха в Европе

12 мая09:02

Самыми популярными европейским направлениями у авиапутешественников, летящих из Москвы и Санкт-Петербурга, стали Тиват и Бургас, на третьем месте - Барселона. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Около 9% от всех проданных билетов приходится именно на  эти направления. Средний чек на авиабилеты из России в Европу по сравнению с 2018 годом практически не изменился: 24,2 тысячи рублей вместо 24-х.

В первую десятку также вошли авиарейсы из Мосвы в Париж, Рим, Салоники.

Ранее президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаровв беседе с НСН оценил возможности россиян по выбору направления для бюджетных путешествий всей семьей.

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Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
ТЕГИ:ТуризмПутешествияСамолет

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