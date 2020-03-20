Названы победители финала специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020»
Названы имена победителей финала специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего насчитывает тридцать победителей.
За звание лучших боролись участники не только из Москвы и Санкт-Петербурга. На конкурс приехали руководители из Вологодской, Курской, Кировской, Амурской, Нижегородской и других регионов. Для всех участников открываются большие возможности для кадрового роста на разных уровнях должностей.
«В научных институтах большая потребность в молодых и амбициозных лидерах, которые готовы запустить яркие проекты. Если в вашем городе нет университета или лаборатории мирового уровня — вам надо их создать. Лидеры России не должны искать легких путей, а должны быть примером», — отметил министр науки и высшего образования РФ, наставник специализации «Наука» Валерий Фальков.
Все тридцать победителей получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества. Те десять человек, которые показали наиболее высокие результаты, продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».
Конкурс «Лидеры России» реализует автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ Владимира Путина, цель которого является развитие и поддержка перспективных руководителей. За два года более 150 Лидеров России были назначены на высокие посты: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров. Всего на конкурс поступило более 232 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В лидерах по количеству заявок оказались специализации «Финансы и технологии», «Наука» и «Здравоохранение».
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