Названы победители финала специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020»

Названы имена победителей финала специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего насчитывает тридцать победителей.

За звание лучших боролись участники не только из Москвы и Санкт-Петербурга. На конкурс приехали руководители из Вологодской, Курской, Кировской, Амурской, Нижегородской и других регионов. Для всех участников открываются большие возможности для кадрового роста на разных уровнях должностей.

«В научных институтах большая потребность в молодых и амбициозных лидерах, которые готовы запустить яркие проекты. Если в вашем городе нет университета или лаборатории мирового уровня — вам надо их создать. Лидеры России не должны искать легких путей, а должны быть примером», — отметил министр науки и высшего образования РФ, наставник специализации «Наука» Валерий Фальков.

ФОТО: Лидеры России
ФОТО: Лидеры России
ФОТО: Лидеры России
ФОТО: Лидеры России
ФОТО: Лидеры России
ФОТО: Лидеры России
ФОТО: Лидеры России
1/ 7

Все тридцать победителей получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества. Те десять человек, которые показали наиболее высокие результаты, продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».

Конкурс «Лидеры России» реализует автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ Владимира Путина, цель которого является развитие и поддержка перспективных руководителей. За два года более 150 Лидеров России были назначены на высокие посты: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров. Всего на конкурс поступило более 232 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В лидерах по количеству заявок оказались специализации «Финансы и технологии», «Наука» и «Здравоохранение».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Лидеры РоссииНаука