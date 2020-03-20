Названы победители финала специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020»

Названы имена победителей финала специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего насчитывает тридцать победителей.

За звание лучших боролись участники не только из Москвы и Санкт-Петербурга. На конкурс приехали руководители из Вологодской, Курской, Кировской, Амурской, Нижегородской и других регионов. Для всех участников открываются большие возможности для кадрового роста на разных уровнях должностей.

«В научных институтах большая потребность в молодых и амбициозных лидерах, которые готовы запустить яркие проекты. Если в вашем городе нет университета или лаборатории мирового уровня — вам надо их создать. Лидеры России не должны искать легких путей, а должны быть примером», — отметил министр науки и высшего образования РФ, наставник специализации «Наука» Валерий Фальков.