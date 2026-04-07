В МВД рассказали о мошеннических ссылках со всплывающим окном

Мошенники пытаются замаскировать вредоносное программное обеспечение, используя ссылки на всплывающее окно. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российского МВД.

Как отметили в ведомстве, аферисты отправляют пользователям ссылки на такие окна вместо файлов, указывая, что в них якобы можно посмотреть видео аварии с участием человека, базу данных пропавших родственников, либо скачать видеоплеер.

«Любое взаимодействие с подобными окнами может привести к заражению устройства», - подчеркнули в МВД.

Управление призвало быть осторожными и относиться к любым ссылкам в мессенджерах как к источнику потенциальной угрозы.

Ранее эксперты предупредили, что в преддверии Пасхи аферисты просят жертв перевести деньги «на церковные нужды» и оплату рейсов якобы для доставки Благодатного огня, пишет 360.ru.

