Названы номера мошенников, на который не стоит перезванивать
С учётом активности телефонных мошенников в этом году безопаснее всего было бы вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров, и уж точно не перезванивать на них. Об этом заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, передаёт агентство «Прайм».
По словам специалиста, злоумышленники имеют техническую возможность подменять номер, чтобы он выглядел как номер банка. При малейших подозрениях разговор лучше прервать и самостоятельно позвонить по номеру, указанному на банковской карте.
Как говорит Куканов, мошенники также могут стимулировать перезвонить, моментально сбрасывая звонок после вызова. Не стоит перезванивать на незнакомые городские и короткие номера, номера с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809, добавляет он. Проверить, кому принадлежит номер, можно с помощью приложений определителей: благодаря обратной связи пользователей база аккумулирует телефоны, помеченные как вредоносные.
Ответ на звонок сам по себе не опасен, если не называть банковские данные, коды из SMS и CVC-коды.
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