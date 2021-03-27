Названы наименее востребованные вакансии в России
Самыми невостребованными в России в первом квартале 2021 года оказались вакансии психиатров в отдельных сферах, звукорежиссеров и арматурщиков. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса «Зарплата.ру».
Специалисты проанализировали около 2 млн резюме, опубликованных на портале за три месяца текущего года, и выяснили, что соискатели реже всего откликались на вакансии детского психиатра и психиатра-нарколога (около 0,1% просмотров).
Кроме того, в список невостребованных попали вакансии звукорежиссера (0,3%) и арматурщика (0,5%).
При этом соискателям на должность узкоспециализированного психиатра предлагают зарплату от 50 тысяч рублей, звукорежиссера — около 25 тысяч, арматурщика — до 90 тысяч рублей.
Чаще всего наркологов искали работодатели из Екатеринбурга (15%), Челябинска (13%), Уфы и Тюмени (11%), а также Омска, Кемерова, Новосибирска (10%).
Звукорежиссеры наиболее востребованы в Челябинске (36%), Красноярске (24%) и Омске (21%).
В свою очередь, арматурщики больше всего нужны в Сургуте (17%), Ростове-на-Дону (15%), Нижнем Тагиле и Кургане (9%).
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