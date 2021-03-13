Названы модели самых угоняемых автомобилей в России

Автомобили марок Hyundai, Kia и Toyota стали лидерами по числу угонов в России в феврале 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство опросило отечественные страховые компании: чаще всего в качестве самых угоняемых упоминали модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry.

Также среди часто угоняемых авто были названы марки Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz, а также модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.

По словам начальника управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгения Попкова, в начале года из списка лидеров по угоняемости вышли модели Hyundai Creta и Tucson, а также Kia Optima. На верхние строчки рейтинга угоняемых авто выбились Lada Vesta и Volkswagen Tiguan.

В то же время, страховщики отмечают снижение числа угонов. Так, компания «МАКС» сообщила, что число угонов сократилось более чем вдвое. По данным СК «Согласие», в феврале 2021 года число заявлений об угонах автомобилей снизилось на 30% по сравнению в аналогичным периодом в прошлом году.

Компания «Росгосстрах» также фиксирует снижение угонов в феврале: на 65% по сравнению с февралем 2020-го. В «АльфаСтраховании» сообщают об уменьшении количества угонов на 40%.

