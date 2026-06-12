Павел Прилучный и Лиза Моряк получили наибольшую любовь россиян
Павел Прилучный и Лиза Моряк возглавили рейтинг самых популярных российских актеров и актрис за первое полугодие 2026 года, выяснил"КИОН" ко Дню России, который отмечается 12 июня.
Помимо Прилучного в число самых любимых россиянами актеров вошли Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Кологривый и Юрий Чурсин. Среди российских актрис в лидерах Лиза Моряк, Нино Нинидзе и Любовь Аксенова, а также Оксана Акиньшина и Софья Синицына.
Кроме того, сам популярным отечественным фильмом стала семейная комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым. Также в тройке романтическая комедия «Притворись моим мужем» с Дианой Пожарской и Павлом Прилучным и драматический фильм «Малыш» с Глебом Калюжным.
Среди сериалов лидирует триллер «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским. Компанию ему составили мелодрама «Виноград» с Павлом Прилучным и детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной.
Ранее кинокритик Александр Шпагин назвал НСН лучшими фильмами 2026 года «Уволить Жору» и «Королек моей любви» Марюса Вайсберга, «Волчок» Константина Смирнова, а также ленту о спецоперации «Малыш» Андрея Симонова. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бесплатный забег «На старт!» пройдет в Москве в пятый раз
- ПВО сбила над российскими регионами 231 беспилотник ВСУ
- В МИД Ирана подтвердили согласование меморандума с США по основным пунктам
- СМИ: Илон Маск стал первым триллионером в истории
- Мусорные короли из Нальчика могли обмануть государство на 500 млн рублей
- Бриг «Россия» провел первую репетицию «Алых парусов» в акватории Невы
- МИД РФ: Путин не получил приглашение на G20
- США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Сбера» Мальцева
- Евродепутат от Словакии назвал глупостью возможный запрет въезда россиян в ЕС
- СМИ: Украина пытается перенести промышленное производство из Краматорска