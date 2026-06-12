Павел Прилучный и Лиза Моряк получили наибольшую любовь россиян

Павел Прилучный и Лиза Моряк возглавили рейтинг самых популярных российских актеров и актрис за первое полугодие 2026 года, выяснил"КИОН" ко Дню России, который отмечается 12 июня.

Помимо Прилучного в число самых любимых россиянами актеров вошли Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Кологривый и Юрий Чурсин. Среди российских актрис в лидерах Лиза Моряк, Нино Нинидзе и Любовь Аксенова, а также Оксана Акиньшина и Софья Синицына.

Кроме того, сам популярным отечественным фильмом стала семейная комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым. Также в тройке романтическая комедия «Притворись моим мужем» с Дианой Пожарской и Павлом Прилучным и драматический фильм «Малыш» с Глебом Калюжным.

Среди сериалов лидирует триллер «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским. Компанию ему составили мелодрама «Виноград» с Павлом Прилучным и детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной.

Ранее кинокритик Александр Шпагин назвал НСН лучшими фильмами 2026 года «Уволить Жору» и «Королек моей любви» Марюса Вайсберга, «Волчок» Константина Смирнова, а также ленту о спецоперации «Малыш» Андрея Симонова. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

