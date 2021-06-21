Названы группы людей с прямым показанием к вакцинации от COVID-19

Врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская назвала хронические заболевания, при которых вакцинация от коронавируса является необходимостью.

По словам доктора, в случае наличия у человека сахарного диабета, гипертонии, ожирения, болезни сердца и сосудов, вакцинация против коронавируса является прямым показанием. Она пояснила, что такие люди при заражении коронавирусом подвержены двойному удару по пораженным сосудам.

Малиновская в эфире «Радио 1» призвала не испытывать судьбу и защитить иммунитет при помощи вакцинации.









