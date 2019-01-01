Названы города с лучшими салютами в День Победы

Эксперты назвали российские города, где в честь дня Победы запускают лучшие, самые яркие и мощные салюты. Рейтинг подготовило аналитическое агентство «ТурСтат».

В первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Тула, Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск.

Добавим, что в Параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве примут участие 35 парадных расчетов пешей колонны — офицеры и солдаты, курсанты, суворовцы и нахимовцы, а также более 100 единиц боевой техники и 74 воздушных судна.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», впервые в истории в Параде помимо военной техники примут участие подразделения полиции Центрального военного округа.

Напомним, что в связи с проведением Парада на Красной площади с 21:00 24 апреля и до окончания мероприятия движение транспорта будет закрыто по Тверской улице – на всем ее протяжении – до Садового кольца. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения. При этом более серьёзные перекрытия столичных улиц состоятся 29 апреля и 4 мая – в эти дни пройдут ночные репетиции парада на Красной площади.

Как пишет АГН Москва, утром 24 апреля загруженность московских дорог оценивается в шесть баллов.

