Названы главные опасности лака для ногтей

Лак для ногтей потенциально опасен для здоровья, так как входящие в его состав соединения содержат ядовитые вещества. Для того, что он не густел, в лак добавляют формальдегид, блеск и ровное покрытие обеспечивается за счет толуолома, а образование трещин предотвращают дибутилфталатом, сообщает НТВ.

Дибутилфталат запрещен в ряде стран, так как влияет на эндокринную и репродуктивную системы человека, а Формальдегид, будучи высокотоксичным соединением, предположительно, вызывает онкологические заболевания, сообщает РИА ФАН.

Специалисты рекомендовали потребителям при выборе лака ориентироваться на продукцию, где есть надписи «3-FREE» или «5-FREE». Это говорит о том, что в продукции не использовались три или пять опасных веществ соответственно, отмечают «Известия».

