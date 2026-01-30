Названо самое цитируемое печатное российское издание
По итогам 2025 года газета «Известия» подтвердила статус лидера среди печатных СМИ России, свидетельствуют данные компании «Медиалогия». При подсчёте рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, освещающие федеральные и региональные события.
Индекс цитируемости (ИЦ) издания за прошедший год с большим отрывом от конкурентов составил 27 773,86. На втором месте расположилась газета «Коммерсант» (ИЦ — 20 719,59), а на третьем — «Ведомости» (ИЦ — 9 062,86).
Кроме того, «Известия» стали вторыми в рейтинге по цитируемости в соцмедиа. ИЦ издания за 2025 год составил 5 318 306.
Самыми цитируемыми материалами года стали сообщения о гибели корреспондентов «Известий» Александра Мартемьянова и Александра Федорчака в зоне проведения СВО. Также «Известия» сообщали о планах удвоить в России пошлину за получение водительских прав.
