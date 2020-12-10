Названо самое опасное время для покупок к новогоднему столу

Россиянам лучше воздержаться от покупок продуктов к новогоднему столу в «часы пик» из-за большого количества покупателей в магазинах и высокого риска заразиться коронавирусом.

Как рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко в эфире «Радио 1», больше всего людей посещают магазины в периоды до 9 часов утра, а также с 18:00 до 19:00.

Эксперт добавил, что супер- и гипермаркеты из-за предновогоднего ажиотажа увеличили время работы, чтобы избежать больших очередей. Также торговые сети увеличили количество работающих касс и активно устанавливают кассы самообслуживания. Кроме того, магазины запустили новогодние акции, которыми можно воспользоваться сейчас, не откладывая покупки на последние дни перед праздником.

Илья Власенко порекомендовал закупать продукты заранее: например, консервы, овощи или фрукты, которые могут храниться долгое время.

«Если сами покупатели будут соблюдать все меры предосторожности, то удастся сохранить их здоровье и здоровье персонала», – отметил эксперт.

Также Ассоциация компаний розничной торговли советует магазинам продуктов рассчитывать число покупателей, которые могут быть допущены в торговый зал. В АКОРТ отмечают, что такой схемой работы уже пользуются многие непродовольственные магазины.

