Названо место похорон протоиерея Всеволода Чаплина
Священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин будет предан земле завтра на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом проинформировали в храме Феодора Студита, настоятелем которого был отец Всеволод.
Сегодня вечером будет отслужен парастас. Также над телом священника всю ночь непрерывно будут читать Псалтирь. Завтра в 7:30 утра начнутся Часы, затем будет отслужена Литургия, по окончании которой состоится чин отпевания и будет организовано прощание с новопреставленным протоиереем.
Гражданское прощание намечено на 14:00 в ритуальном зале Троекуровского кладбища, отмечает РЕН ТВ. Затем на этом же погосте пройдут похороны.
Протоиерей Всеволод Чаплин неожиданно умер в воскресенье, 26 января во дворе храма после литургии. Смерть наступила в результате сердечного приступа. У священника, известного своими громкими и, порой, неоднозначными заявлениями, было ещё несколько серьёзных заболеваний.
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