Названо место похорон протоиерея Всеволода Чаплина

Сегодня вечером будет отслужен парастас. Также над телом священника всю ночь непрерывно будут читать Псалтирь. Завтра в 7:30 утра начнутся Часы, затем будет отслужена Литургия, по окончании которой состоится чин отпевания и будет организовано прощание с новопреставленным протоиереем.

Гражданское прощание намечено на 14:00 в ритуальном зале Троекуровского кладбища, отмечает РЕН ТВ. Затем на этом же погосте пройдут похороны.

Протоиерей Всеволод Чаплин неожиданно умер в воскресенье, 26 января во дворе храма после литургии. Смерть наступила в результате сердечного приступа. У священника, известного своими громкими и, порой, неоднозначными заявлениями, было ещё несколько серьёзных заболеваний.

