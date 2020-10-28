Названные в честь пророка Мухаммеда чеченские дети получат по 100 тысяч рублей

Чеченский общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова 28 и 29 октября выплатит по 100 тысяч рублей семьям, назвавшим новорождённых детей в честь пророка Мухаммеда. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра информации и печати Чеченской Республики Ахмеда Дудаева.

Благотворительная акция приурочена ко дню рождения исламского пророка Мухаммеда. Отмечается, что выплату получат родители всех новорождённых, названных именами самого пророка, его жён и ближайших сподвижников.

В список входят не самые популярные чеченские имена: Ахмад, Махмуд, Амин, Абдуллах, Ибрахим, Касим, Фатыма, Рукайа, Зайнаб и несколько десятков других.

Подобная благотворительная акция проводится в республике ежегодно. Однако ранее денежные выплаты получали только родители мальчиков.

