Названа страшная причина смерти сценариста и актера Рубинштейна

Сценарист, режиссер актёр театра и кино Илья Рубинштейн умер в результате отравления таблетками. О причине смерти стало известно РЕН ТВ. Ранее стало известно, что Рубинштейн скончался накануне в возрасте 57 лет.

Его нашла мёртвым сестра в квартире матери в Москве. При нём была обнаружена записка. Судя по всему, речь идёт о добровольном уходе из жизни.

Как отмечает «Вечерняя Москва», Илья Рубинштейн известен своими сценарными и режиссерскими работами. Среди выделяется картина «Май», она удостоена специального приза жюри Всероссийского конкурса киносценариев.

Среди киноработ Рубинштейна – роль в фильме «Папа» Владимира Машкова. Эта картина номинирована на звание «Лучшего фильма года» премии «Золотой орел». Он также автор серии книг, лауреат литературных премий.

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в пятницу, 27 марта.

