Названа стоимость прививки от коронавируса на Украине

Стоимость вакцины от COVID-19 на Украине после ее выхода на свободный рынок составит от 300 до 1200 гривен (800 — 3200 рублей). Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью изданию «Фокус».

Как отметил политик, после массового распространения вакцин часть из них могут продать частным предприятиям. Шмыгаль считает, что за несколько месяцев производители создадут высокую конкуренцию и сбалансируют рынок, быстро развернув производственные мощности.

Украинский премьер добавил, что многие жители страны хотят вакцинироваться вне очереди и впоследствии путешествовать без ограничений. Шмыгаль отметил, что после вакцинации граждан из групп риска прививки станут доступны другим категориям украинцев.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что до конца лета вакцина от коронавируса не появится на коммерческом рынке. Как отметил министр, у производителей не хватает мощностей, и из-за высокого спроса на препараты они не будут реагировать на коммерческие предложения.

