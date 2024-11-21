Названа средняя стоимость ремонта квартиры после страхового случая
В среднем после страхового случая стоимость ремонта квартиры составляет 128,9 тысячи рублей, в будущем 23,1% россиян планируют застраховать свою недвижимость, показало исследование «Ингосстраха» совместно с Финансовым университетом.
Отмечается, что исследование провели в 37 крупнейших городах страны. Согласно данным, 4,4% россиян сообщили об обстоятельствах, когда им приходилось делать ремонт после страхового случая, например, прорыва водоснабжения или пожара. Чаще всего такие происшествия случались в Нижнем Новгороде (у 7,3% респондентов), Новокузнецке (7,2%), Тюмени (6,5%), Воронеже и Ростове-на-Дону (по 5,6%).
Директор домена «Жилье и имущество» страховой компании Василий Кургузов рассказал, что чаще всего причинами ущерба были прорыв системы водоснабжения (69,9%), пожар (6,7%) и прорыв системы отопления (5,7%). Кроме того, имущество 4,4% опрошенных пострадало от стихийных бедствий, подтоплений и повреждений крыши, а у 1,6% опрошенных произошел залив из-за прорыва системы канализации.
В среднем у 11,3% респондентов квартира была застрахована. Больше всего застрахованного жилья в Москве (23%), Новокузнецке (17%), Омске (16%), Новосибирске и Санкт-Петербурге (по 14%). Меньше всего застрахованных квартир было в Иркутске и Барнауле (по 8%), Саратове (7%), Тольятти (6%) и Астрахани (4%). Кургузов напомнил, что наличие страховки помогает избежать значительных финансовых потерь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Серый рынок смартфонов достиг 30% от общего объема продаж
- Российский фондовый рынок обрушился до минимума с начала ноября
- Лукашенко заявил, что для его выдвижения на выборах собрано достаточно подписей
- СМИ: Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям
- СМИ: Киев может просить Байдена разрешить бить «Томагавками» по РФ
- Меркель: Путин сделал все, чтобы превратить РФ в важного международного игрока
- В Подмосковье ввели новую выплату приемным «гостевым» семьям
- Депутат Чепа: Россия сменила тактику из-за ударов ракетами Storm Shadow и ATACMS
- В Wildberries опровергли, что Татьяна Ким планирует стать президентом России
- ВСУ пытались атаковать Астраханскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru