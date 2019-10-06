Названа причина смерти актрисы Марины Куклиной
6 октября 201918:22
Актриса театра и кино Марина Куклина из Украина, которая снималась в российских сериалах «Возвращение Мухтара» и «Женский доктор», скончалась в 33 года после тяжелой болезни.
Коллега артистки Римма Зыбино сообщила, что у Куклиной диагностировали онкологическое заболевание.
«Она боролась несколько лет ... Все надеялись на чудо», - цитирует Марину Зыбино РБК.
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