Названа причина отключения трех блоков Калининской АЭС

На Калининской АЭС в Тверской области произошло отключение первого, второго и четвертого энергоблоков. При этом агентство ТАСС сообщило со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города Удомля, что отключение четвертого блока стало следствием прорыва уплотнителя конденсатора второй турбины.

Однако член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в эфире НСН заявил о том, что на самой АЭС никаких аварий не было, а отключение блоков произошло в штатном режиме из-за внешних факторов.

«На самой станции никакой аварийной ситуации нет, все в штатном режиме. Произошел сбой на линии электропередач - это высоковольтные линии большой нагрузки 750 кВт. Там, по-видимому, как я понял из сообщений, неисправность одной из подстанций, трансформаторная система требует ремонта. На самой станции, в силу того, что она вырабатывает электричество дальше потребителям, а линия не работает, пришлось останавливать три из четырех работающих реакторов», - сказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что хорошо знаком с Калининской АЭС и считает ее одной из лучших в России, а само отключение реакторов произошло в автоматическом режиме.

«Когда отсутствует потребитель, нагрузка, сами блоки постепенно останавливаются. Все идет в штатном режиме. Никаких аварийных ситуаций там нет, это просто скажется на общей выработке электричества, так как на запуск трех блоков уйдет несколько дней. Один блок (третий) продолжает работать на тепловой мощности, его используют только на четверть, это значит, что после исправления событий на линии электропередач он в течение дня будет запущен. Радиационный фон абсолютно неизменен, потому что никакой аварии на самой станции нет», - добавил Меньшиков.

Ранее эксперт рассказал в интервью НСН, какова вероятность повторения в России катастрофы на Чернобыльской АЭС.

