Названа причина госпитализации якутского шамана Габышева в психдиспансер

Якутского шамана Александра Габышева принудительно поместили в лечебницу из-за отказа наблюдаться у специалистов. Об этом сообщается на сайте Якутского республиканского психоневрологического диспансера.

Накануне сотрудники якутской полиции увезли в Габышева в психдиспансер. Как сообщала адвокат шамана Ольга Тимофеева, причины госпитализации были неизвестны.

По данным психоневрологического диспансера, в соответствии с решением врачебной комиссии шаман «нуждается в активном диспансерном наблюдении». В декабре Габышев показывался специалистам в последний раз, позже он отказался лечиться.

Врачи по инструкции пытались связаться с шаманом, однако тот не отвечал на звонки. Родственники Габышева подтвердили, что он отказывается от взаимодействия.

«В случае неявки пациента, нуждающегося в активном диспансером наблюдении и отказе его от дальнейшего лечения, медицинская организация обязана принять меры по осмотру пациента. В этом случае врачи выезжают к пациенту домой, если пациент не открывает двери и категорически отказывается каким-то образом общаться, привлекаются сотрудники полиции», — говорится в сообщении диспансера.

Ранее якутский шаман анонсировал новый «поход» на Москву в марте. Габышев отправится в город на белом коне, его сторонники поедут на автомобилях.

Шаман Габышев обрёл широкую известность после похода на Москву в 2019 году, чтобы «изгнать Путина». В мае прошлого года Габышева госпитализировали в психиатрическую лечебницу, но уже в июле он был выписан после психолого-психиатрической экспертизы, сообщает Ura.ru.

