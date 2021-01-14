Названа причина блокировки Twitter-аккаунта вакцины «Спутник V»

Доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V» в Twitter был ограничен из-за возможного взлома из США, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что соцсеть заподозрила попытку взлома страницы из американского штата Вирджиния.

Ранее пресс-служба РФПИ сообщала об ограничении доступа к официальному аккаунту «Спутника V», причины блокировки выяснялись. Позже Twitter разблокировал страницу вакцины.

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ТЕГИ:ВакцинаБлокировкаTwitter
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