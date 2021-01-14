Названа причина блокировки Twitter-аккаунта вакцины «Спутник V»
14 января 202122:03
Доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V» в Twitter был ограничен из-за возможного взлома из США, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что соцсеть заподозрила попытку взлома страницы из американского штата Вирджиния.
Ранее пресс-служба РФПИ сообщала об ограничении доступа к официальному аккаунту «Спутника V», причины блокировки выяснялись. Позже Twitter разблокировал страницу вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- В Германии скончались десять человек после прививки от COVID-19
- Названа причина блокировки Twitter-аккаунта вакцины «Спутник V»
- Во Франции зафиксировали 6 случаев побочных реакций после вакцины Pfizer
- Пушков назвал блокировки в Facebook причиной будущего ухода пользователей
- Twitter снял ограничение доступа с аккаунта вакцины «Спутник V»
14 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru