Названа правильная обувь для спорта

Специалисты назвали правильную обувь для разных видов спорта. Отмечается, что в зависимости от вида физической нагрузки характеристики кроссовок также будут меняться, сообщает argumenti.ru. Уточняется, что если спортсмен прибегает к разному виду нагрузок, то и пара обуви в таком случае потребуется ему не одна.

Специалисты отмечают, что для бега стоит выбирать кроссовки с гибкой подошвой и амортизацией. В противном случае нагрузка на позвоночник может оказаться критической. В случае же выполнения силовых тренировок выбор лучше остановить на обуви с жесткой и твёрдой подошвой. Тем же, кто занимается фитнесом выбор стоит остановить на легких кроссовках сетчатым верхом и мягкой, гибкой подошвой.

Уточняется, что для интенсивных видов тренинга, таких как кроссфит, подойдет обувь, которая обладает высокой жёсткостью, устойчивостью, не пружинит, а также имеет хорошее сцепление.

