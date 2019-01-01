Названа десятка самых востребованных автомобилей с «автоматом» в России
Доля автомобилей иностранных марок с автоматической трансмиссией, продаваемых в России, выросла до максимальных 58,7%. По итогам первого квартала 2019 года составлен топ-10 наиболее продаваемых автомобилей с автоматической коробкой переключения передач (АКПП), сообщает агентство «АвтоСТАТ».
На первом месте - KIA Rio, который приобрели в первые три месяца года 16 тысяч россиян. На втором модели Hyundai – кроссовер Creta (12 тысяч экземпляров) и седан Solaris (10,1 тысяча экземпляров. На третьей позиции Toyota Camry (8,3 тысяч единиц) и Volkswagen Polo (6,9 тысяч единиц).
Также в десятке самых популярных по продажам в России автомобилей оказались (по убыванию количества покупок) KIA Sportage , Volkswagen Tiguan , Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander , а также Nissan Qashqai.
Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто объяснил в беседе с НСН, почему показатели Росстата не говорят о падении рынка подержанных автомобилей в России.
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