Названа дата появления приложение для электронного паспорта РФ





Министерство связи и массовых коммуникаций собирается разработать к 31 августа мобильное приложение, которое можно будет использовать вместо паспорта в рамках эксперимента в Москве. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее Минкомсвязь выступило с идеей провести эксперимент в российской столице по получению гражданами некоторых государственных, муниципальных и иных услуг посредством приложения «Мобильный идентификатор» вместо основного удостоверения личности.

Проект постановления правительства на эту тему был удалён спустя час после публикации, передает ТАСС. Несмотря на это, глава Минкомсвязи Максут Шадаев в дальнейшем подтвердил такие планы. По новой версии проекта, активировать приложение и начать его использовать в рамках эксперимента можно будет с 1 декабря текущего года.

При этом Минкомсвязь не исключает, что граждане смогут не только предоставлять вместо паспорта сгенерированный в приложении QR-код, но также использовать смартфон при помощи технологии NFC, которая, например, применяется при бесконтактной оплате покупок с телефона. Максут Шадаев уточнил, что мобильное приложение не заменит полностью бумажный паспорт, хотя в 9 из 10 случаев появится возможность использовать цифровую копию.

