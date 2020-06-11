Названа дата открытия подмосковных стоматологий
Стоматологические кабинеты в Московской области возобновят свою работу с понедельника, 15 июня.
«В Московской области в государственных стоматологических поликлиниках с 15 июня возобновляется оказание плановой медицинской помощи», - сообщили ТАСС в региональном минздраве.
Ранее в Московской области открылись парикмахерские, салоны красоты, бани, SPA-центры, а верующим разрешили посещать храмы.
За минувшие сутки в Подмосковье выявили 724 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших превысило 47 тысяч, 644 пациента скончались, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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