Названа дата открытия подмосковных стоматологий

Стоматологические кабинеты в Московской области возобновят свою работу с понедельника, 15 июня.

«В Московской области в государственных стоматологических поликлиниках с 15 июня возобновляется оказание плановой медицинской помощи», - сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Ранее в Московской области открылись парикмахерские, салоны красоты, бани, SPA-центры, а верующим разрешили посещать храмы.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 724 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших превысило 47 тысяч, 644 пациента скончались, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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