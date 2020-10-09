Названа дата обжалования приговора Ефремову
Мосгорсуд 20 октября намерен проверить законность приговора актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце, сообщается в пресс-службе суда.
Пресненский суд столицы 8 сентября признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы – авария произошла в начале июня. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы. Обвинение требовало осудить Ефремова на 11 лет.
Ранее стало известно, что Ефремов подал новую жалобу на свой приговор о смертельном ДТП. В апелляции актёр выражает раскаяние в содеянном. Он также пожаловался на давление со стороны адвоката Эльмана Пашаева, который тогда представлял его интересы в суде и настоял на том, чтобы Ефремов отказался от признательных показаний.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
- Названа дата обжалования приговора Ефремову
- Азербайджан опубликовал число жертв с начала конфликта в Карабахе
- В Рязанской области отменили веденный из-за взрывов на складах режим ЧС
- Глава МИД Азербайджана подтвердил визит в Москву
- Главы МИД Армении, РФ и Азербайджана будут решать вопрос прекращения огня в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru