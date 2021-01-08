Назван самый популярный российский телеканал 2020 года
Телеканал «Россия 1» стал самым популярным российским каналом в 2020 году, сообщает РБК.
По просьбе агентства медиааудитор компания ECI Media Management подсчитала численность аудитории российских федеральных каналов. «Россия 1» стал лидером рейтинга уже в пятый раз, средняя дневная аудитория телеканала составила 2,6 млн человек в возрасте от 4 лет.
По данным исследования, телеканал наиболее популярен в крупных городах.
На второй строчке рейтинга разместился Первый канал с аудиторией 2,2 млн человек. Третье место — за телеканалом НТВ, чья средняя аудитория составила 2,1 млн человек в день.
Наименее популярным телеканалом по расчётам ECI Media Management стал ретранслятор Euronews, чьи показатели аудитории близки к нулю.
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