Назван самый популярный российский телеканал 2020 года

Телеканал «Россия 1» стал самым популярным российским каналом в 2020 году, сообщает РБК.

По просьбе агентства медиааудитор компания ECI Media Management подсчитала численность аудитории российских федеральных каналов. «Россия 1» стал лидером рейтинга уже в пятый раз, средняя дневная аудитория телеканала составила 2,6 млн человек в возрасте от 4 лет.

По данным исследования, телеканал наиболее популярен в крупных городах.

На второй строчке рейтинга разместился Первый канал с аудиторией 2,2 млн человек. Третье место — за телеканалом НТВ, чья средняя аудитория составила 2,1 млн человек в день.

Наименее популярным телеканалом по расчётам ECI Media Management стал ретранслятор Euronews, чьи показатели аудитории близки к нулю.

