Назван размер прибавки работающим пенсионерам с 1 августа
С 1 августа Пенсионный фонд России пересчитает страховые пенсии пенсионеров, работавших в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В ПФР отметили, что перерасчёт коснётся тех граждан, за которых поступали страховые взносы в минувшем году. Как пишет КИА, максимальная прибавка будет ограничена тремя коэффициентами и составит 261,72 рубля.
По предварительным расчётам, прибавку получат около 14 миллионов пенсионеров, пишет RT. В ПФР заложили на эту цель 10,6 миллиарда рублей.
Социолог и политолог Сергей Дьячков оценил размер прибавки, ожидающей пенсионеров в августе. Как сообщает «ФедералПресс», по мнению эксперта, такой шаг ПФР — не более чем заигрывание.
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