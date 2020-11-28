Назван популярный напиток для пользы мозговой активности взрослых

«Флаванолы — это небольшие молекулы, которые содержатся во многих фруктах и ​​овощах, а также в какао. Они придают фруктам и овощам яркий цвет и, как известно, полезны для сосудистой системы. Мы хотели узнать, полезны ли флаванолы также для мозга и могут ли они оказать положительное влияние на когнитивные функции», - пояснила руководитель исследования, преподаватель наук о питании в Школе спорта, физических упражнений и реабилитации Бирмингемского университета Катарина Рендейро (Catarina Rendeiro).

В эксперименте участвовали 18 человек. Они употребляли какао – с более и менее насыщенным уровнем флаванолов. После угощения каждому необходимо было дышать воздухом с 5-процентной концентрацией углекислого газа. По скорости притока крови к мозгу, которая помогает выводить углекислый газ, исследователи оценили функции сосудистой сети мозга.

Большинство испытуемых улучшали показатели мозговой активности после употребления какая с флаванолами. Ученые пришли к выводу о положительном влиянии продуктов, богатых флаванолами на сосудистую функцию мозга и когнитивные способности взрослых людей.

