Назван популярный напиток для пользы мозговой активности взрослых
Какао, насыщенное флаванолами, способно улучшать когнитивные способности взрослых за счет лучшего снабжения мозга кислородом. Об этом сообщает журнал Scientific Reports со ссылкой на британских ученых из Бирмингемского университета и американских исследователей из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.
«Флаванолы — это небольшие молекулы, которые содержатся во многих фруктах и овощах, а также в какао. Они придают фруктам и овощам яркий цвет и, как известно, полезны для сосудистой системы. Мы хотели узнать, полезны ли флаванолы также для мозга и могут ли они оказать положительное влияние на когнитивные функции», - пояснила руководитель исследования, преподаватель наук о питании в Школе спорта, физических упражнений и реабилитации Бирмингемского университета Катарина Рендейро (Catarina Rendeiro).
В эксперименте участвовали 18 человек. Они употребляли какао – с более и менее насыщенным уровнем флаванолов. После угощения каждому необходимо было дышать воздухом с 5-процентной концентрацией углекислого газа. По скорости притока крови к мозгу, которая помогает выводить углекислый газ, исследователи оценили функции сосудистой сети мозга.
Большинство испытуемых улучшали показатели мозговой активности после употребления какая с флаванолами. Ученые пришли к выводу о положительном влиянии продуктов, богатых флаванолами на сосудистую функцию мозга и когнитивные способности взрослых людей.
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