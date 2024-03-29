Назван победитель в номинации «Всегда на связи» рейтинга страховых компаний

Финансовый маркетплейс Сравни подвел итоги рейтинга компаний, которые предоставляют свои услуги на сайте sravni.ru. Он рассчитывался на основе количества и качества отзывов, а также числа успешно решенных проблем пользователей.

Первое место в номинации «Всегда на связи» присуждено «Ингосстраху», как компании с наибольшей долей решенных проблем на сайте sravni.ru. За все время нахождения «Ингосстраха» на площадке Сравни было дано более 2,2 тысяч ответов на вопросы пользователей.

Начальник управления качества и клиентского опыта «Ингосстраха» Константин Локшин отметил, что название номинации совпадает с основным сервисным принципом компании: каждое обращение тщательно рассматривается, чтобы вопрос клиента был решен максимально оперативно.

«Ингосстрах – клиентоцентричная компания, именно поэтому мы уделяем большое внимание отзывам наших застрахованных на различных площадках и маркетплейсах», – добавил Локшин.

