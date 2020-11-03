Назван минимальный размер штрафа в новом КоАП

Министр юстиции Константин Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) составит 500 рублей.



Глава ведомства отметил, что будут изменены все санкции, штрафы за которые ранее «составляли 100-300 рублей». При этом он добавил, что параллельно по ряду санкций размер штрафов будет уменьшен.



Глава Минюста заявил, что было увеличено количество составов, позволяющих получить скидку в 50% при оплате штрафа. Кроме этого, число составов предусматривающих предупреждение, которых сейчас 258, выросло до 360. По словам Чуйченко, новый КоАП будет более гуманным и направленным на предотвращение правонарушений, а не выполнять «карательную функцию».



Проект нового КоАП РФ был впервые опубликован Минюстом в конце января 2020 года. Первое публичное обсуждение документа проводилось с 30 января по 27 апреля, после чего проект подвергли резкой критике за кратное увеличение большинства штрафов и сроков привлечения к ответственности. Предполагается, что новый КоАП вступит в силу 1 января 2021 года.

