Общество

Назначен врио главы группы «Альфа»

15 июля20:54

Временно исполняющим обязанности начальника управления «А» (группа «Альфа») Центра специального назначения ФСБ России вместо Валерия Канакина назначен полковник Кирилл Курносов, сообщил РИА «Новости» почетный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

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ТЕГИ:Альфа