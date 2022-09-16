Назначен врио главреда «Комсомольской правды» после похорон Сунгоркина
Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова стала временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды». О её назначении сообщает сайт издания.
Олеся Носова работает в газете с 1994 года. Должность шеф-редактор сайта она занимает с 2007 года. Она обладательница ряда премий в области журналистики и медиа-менеджмента.
Сегодня в Москве состоялись прощание и похороны главного редактора «Комсомольской правды», генерального директора одноимённого ЗАО Владимира Сунгоркина. Он упокоился на Троекуровском кладбище на аллее журналистов рядом с Михаилом Зеленским, Андреем Стениным, Анатолием Лысенко и Сергеем Доренко.
Владимир Сунгоркин умер на 69 году жизни 14 сентября во время экспедиции в Приморском крае, посвящённой 150-летию путешественника, географа, этнографа, писателя, первопроходца Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причиной смерти стал инсульт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Назначен врио главреда «Комсомольской правды» после похорон Сунгоркина
- Путин заявил, что Киев отказался от переговоров
- В ЕС предлагают создать центр по обучению украинских военных
- Хоккейна сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала
- СМИ: Букву «Z» убрали из названия российского шоколада
- Гендиректор «Вкусно - и точка» исключил продажу пива в ресторанах сети
- Виталий Милушев представил свой новый клип
- Набиуллина: Россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить
- «Роскосмос» не поедет на конгресс в Париж из-за отказа в визах
- Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru