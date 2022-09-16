Назначен врио главреда «Комсомольской правды» после похорон Сунгоркина

Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова стала временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды». О её назначении сообщает сайт издания.

Олеся Носова работает в газете с 1994 года. Должность шеф-редактор сайта она занимает с 2007 года. Она обладательница ряда премий в области журналистики и медиа-менеджмента.

Сегодня в Москве состоялись прощание и похороны главного редактора «Комсомольской правды», генерального директора одноимённого ЗАО Владимира Сунгоркина. Он упокоился на Троекуровском кладбище на аллее журналистов рядом с Михаилом Зеленским, Андреем Стениным, Анатолием Лысенко и Сергеем Доренко.

Владимир Сунгоркин умер на 69 году жизни 14 сентября во время экспедиции в Приморском крае, посвящённой 150-летию путешественника, географа, этнографа, писателя, первопроходца Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причиной смерти стал инсульт.

