Виктор Адамов, президент «Галс-Девелопмент»ФОТО: Галс-Девелопмент
Назначен новый президент ПАО «Галс-Девелопмент»
Компания «Галс-Девелопмент Группа ВТБ» объявила о новых назначениях в топ-менеджменте. Сообщается, что на пост президента – председателя правления был назначен Виктор Адамов. В Банке ВТБ (ПАО) он работает уже 12 лет. В компании он успел пройти путь от главного специалиста до заместителя начальника управления. Кроме того, два года назад Адамов окончил бизнес-школу «Сколково» по программе «Сколково Executive MBA».
Среди главных задач, которые были поставлены новому руководителю, в том числе, оказались завершение строительства текущих объектов, повышение операционной эффективности и показателей доходности проектов.
Как пообещал новый президент «Галс-Девелопмент» Виктор Адамов, компания продолжит свое развитие, а также сконцентрируется на главных задачах, которые ставит Банк ВТБ.
«Галс-Девелопмент» является ведущей компанией рынка недвижимости, обладающей уникальным портфелем проектов и профессиональной командой. Надеюсь, что мой опыт и знания будут способствовать организации эффективной работы компании на новом этапе. Компания продолжит свое развитие, сконцентрировавшись на приоритетных задачах, поставленных основным акционером – Банком ВТБ», – заявил Адамов.
Ранее эту должность на протяжении восьми лет занимал Сергей Калинин. За время его работы было завершено строительство 13 объектов недвижимости общей площадью около 1,3 млн кв. метров, среди которых – «Центральный Детский Магазин на Лубянке», МФК «IQ-квартал», БЦ SkyLight, ТРЦ «ЛЕТО» в Санкт-Петербурге, а также курортный комплекс «Камелия» в Сочи.
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