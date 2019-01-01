Назначен новый президент ПАО «Галс-Девелопмент»

Среди главных задач, которые были поставлены новому руководителю, в том числе, оказались завершение строительства текущих объектов, повышение операционной эффективности и показателей доходности проектов.

Как пообещал новый президент «Галс-Девелопмент» Виктор Адамов, компания продолжит свое развитие, а также сконцентрируется на главных задачах, которые ставит Банк ВТБ.

«Галс-Девелопмент» является ведущей компанией рынка недвижимости, обладающей уникальным портфелем проектов и профессиональной командой. Надеюсь, что мой опыт и знания будут способствовать организации эффективной работы компании на новом этапе. Компания продолжит свое развитие, сконцентрировавшись на приоритетных задачах, поставленных основным акционером – Банком ВТБ», – заявил Адамов.

Ранее эту должность на протяжении восьми лет занимал Сергей Калинин. За время его работы было завершено строительство 13 объектов недвижимости общей площадью около 1,3 млн кв. метров, среди которых – «Центральный Детский Магазин на Лубянке», МФК «IQ-квартал», БЦ SkyLight, ТРЦ «ЛЕТО» в Санкт-Петербурге, а также курортный комплекс «Камелия» в Сочи.



