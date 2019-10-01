Назначен новый главный редактор «Газеты.Ru»
Новым главным редактором интернет-издания «Газета.Ru» назначен Сергей Рыбка. Об этом говорится в пресс-релизе Rambler Group, поступившем в редакцию НСН.
Сергей Рыбка будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики издания, а также развитие контента и его адаптацию для разных информационных каналов, включая агрегаторы и социальные медиа.
Сергей Рыбка имеет 12-летний опыт в журналистике, начал работать корреспондентом на радиостанции «Русская служба новостей», в последние годы работал на радиостанции «Говорит Москва» редактором и ведущим программ.
Предыдущий главред «Газеты.Ru» Ольга Алексеева, занимавшая эту должность с 2016 года. Она продолжит карьеру в Rambler Group и займется новым проектом в сфере медиа.
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