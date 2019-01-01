Общество
30 октября 2018 года распоряжением Правительства РФ на доктора физико-математических наук Благова было возложено временное исполнение обязанностей директора НИЦ «Курчатовский институт».
Назначен директор Курчатовского института
13 июня20:13
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директором Курчатовского института 42-летнего Александра Благова сроком на пять лет, передает РИА «Новости».
30 октября 2018 года распоряжением Правительства РФ на доктора физико-математических наук Благова было возложено временное исполнение обязанностей директора НИЦ «Курчатовский институт».
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