Общество

Назначен директор Курчатовского института

13 июня20:13

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директором Курчатовского института 42-летнего Александра Благова сроком на пять лет, передает РИА «Новости».

Курчатовский институт получит статус крупнейшего научного технопарка столицы

30 октября 2018 года распоряжением Правительства РФ на доктора физико-математических наук Благова было возложено временное исполнение обязанностей директора НИЦ «Курчатовский институт».

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ТЕГИ:Правительство России