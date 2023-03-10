Наземная парковка в Южном Бутове выставлена на городские торги
На городские торги выставлена многоуровневая наземная парковка в Южном Бутове. Ее площадь более 16 тысяч квадратных метров, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Паркинг расположен рядом с жилыми кварталами на улице Брусилова. Это шестиэтажное здание, рассчитанное на 546 машино-мест. Часть стоянки можно оборудовать под шиномонтаж, автосервис и магазины. Объект будет реализован вместе с земельным участком в 63 сотки. Прием заявок для участия в аукционе завершится 13 марта. Торги по продаже пройдут 22 марта на электронной площадке «Росэлторг».
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