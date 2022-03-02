Навоз хотят разрешить использовать в сельхозпроизводстве РФ
Законопроект, позволяющий сельскохозяйственным производителям применять навоз в своём производстве внесён в Государственную думу. Сейчас это сопряжено с получением целого ряда разрешений. Авторами инициативы выступили депутаты нижней и члены верхней палат парламента.
Нынешнее российское законодательство в области охраны природы относит навоз к отходам производства, что не позволяет использовать его в сельскохозяйственном обороте. Производители могут быть оштрафованы за неправильное применение навоза, а также обязаны получать соответствующие лицензии.
Проект документа разрешает использовать побочные продукты животноводства в сельскохозяйственном производстве в соответствии с действующими техническими условиями и технологическими регламентами.
В пояснительной записке приводится зарубежный опыт в этой сфере. Так, например, в Евросоюзе обращение с навозом и пометом исключено из сферы законодательства об отходах, если они применяются в качестве побочных продуктов животноводства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Иностранные модные бренды перестанут доставлять в Россию
- Файзуллин призвал сформировать «ипотечное меню» на фоне роста ключевой ставки
- Боррель: Евросоюз не ведет войну с Россией
- Рубль вернулся к падению на Мосбирже после коррекции
- Международный союз биатлонистов отстранил россиян и белорусов от турниров
- Цена газа в Европе превысила $1600 за тысячу кубометров
- Россиянам рекомендовали отказаться от сделок с недвижимостью
- Навоз хотят разрешить использовать в сельхозпроизводстве РФ
- На Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом на €200 тысяч
- Рогозин опроверг слухи о взломе хакерами контрольного центра «Роскосмоса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru