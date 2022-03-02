Навоз хотят разрешить использовать в сельхозпроизводстве РФ

Законопроект, позволяющий сельскохозяйственным производителям применять навоз в своём производстве внесён в Государственную думу. Сейчас это сопряжено с получением целого ряда разрешений. Авторами инициативы выступили депутаты нижней и члены верхней палат парламента.

Нынешнее российское законодательство в области охраны природы относит навоз к отходам производства, что не позволяет использовать его в сельскохозяйственном обороте. Производители могут быть оштрафованы за неправильное применение навоза, а также обязаны получать соответствующие лицензии.

Проект документа разрешает использовать побочные продукты животноводства в сельскохозяйственном производстве в соответствии с действующими техническими условиями и технологическими регламентами.

В пояснительной записке приводится зарубежный опыт в этой сфере. Так, например, в Евросоюзе обращение с навозом и пометом исключено из сферы законодательства об отходах, если они применяются в качестве побочных продуктов животноводства.

