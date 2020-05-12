Навка вслед за Песковым заявила о заражении COVID-19

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – российская фигуристка Татьяна Навка – сообщила о заражении коронавирунсой инфекцией. Об этом спортсменка рассказал изданию Daily Storm.

Навка подчеркнула, что она и Дмитрий Песков находятся в больнице под наблюдением врачей и с ними «все в порядке». Решение лечь в медучреждение, по словам фигуристки, было принято для того, чтобы не подвергать риску остальных членов семьи, отмечает телеканал 360.

Напомним, о заражении коронавирусной инфекцией Дмитрия Пескова стало известно 12 мая.