Навка вслед за Песковым заявила о заражении COVID-19
Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – российская фигуристка Татьяна Навка – сообщила о заражении коронавирунсой инфекцией. Об этом спортсменка рассказал изданию Daily Storm.
Навка подчеркнула, что она и Дмитрий Песков находятся в больнице под наблюдением врачей и с ними «все в порядке». Решение лечь в медучреждение, по словам фигуристки, было принято для того, чтобы не подвергать риску остальных членов семьи, отмечает телеканал 360.
Напомним, о заражении коронавирусной инфекцией Дмитрия Пескова стало известно 12 мая.
К слову, пресс-секретарь президента России стал четвертым высокопоставленным российским чиновником, заразившимся COVID-19. Первым о заражении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин затем — глава Минстроя Владимир Якушев, а также министр культуры Ольга Любимова.
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